Balıkesir’de Ağustos ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 133 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de ağustos ayında 3 bin 133 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 konut satışı yapıldı. İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 67 konut Hakkari,39 konut ile Ardahan ve 139 konut Artvin ile oldu."