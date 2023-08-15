Balıkesir'de antik mekandaki konser ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, antik Adramytteion kazıları devam ederken, düzenlenen Adramytteion Festivali’nin ilk konseri de kazı alanında yapıldı. Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın’ın yaptığı konseri yüzlerce vatandaş izledi.

Burhaniye’de düzenlenen Adramytteion Festivali’nin ilk konseri Ören Mahallesi’ndeki kazı alanındaki tarihi meşe ağaçlarının gölgesinde yapıldı. Cihat Aşkın ve ekibinin verdiği keman konseri yoğun ilgi gördü. Bir hafta devam edecek festivalde, çok sayıda etkinlik yer alıyor. Festivalin ilk konserini kazı alanında yaptıklarını anlatan Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Ören’in, Burhaniye’nin ve Körfez’in kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Festivalin Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın, “Burhaniye’nin Ören Adramytteion kazı alanında vermiş olduğumuz konserle AdraFest’i başlattık. Özellikle AdraFest’te yerel kültür mirası ile uluslararası sanatın birleşmesi sonucu bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Burada Festival Akademi çerçevesi altında Türkiye’nin dört bir tarafından çalışmaya katılan değişik genç sanatçılarımız, öğrencilerimizle beraber gerek ulusal, gerek uluslararası müzisyenler bu festivale katılıyorlar. Öğrencilerimizin oluşturduğu orkestra ile bu müzisyenler her akşam bir konser veriyorlar. Ama öğrencilerimiz de her gün orkestra çalışmalarında oda müziği çalışmalarında dersler yaparak onların gelişimine olanak sağlıyor. Biz Adramytteion Festivalini bu sene bu anlamda yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelecek senelerde de bu çalışmalara devam etmek niyetindeyiz” dedi.

Adramytteion Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, “Adra Fest 2023, 13 ve 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşiyor. Adramytteion Festival Akademisi içerisinde oda müziği konserleri ve aynı zamanda orkestra konserleriyle birlikte Adramytteion Orkestra Kampı yapılacak. Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın hocamızın yaptığı konserle birlikte geleceğin genç sanatçıları da orkestra kampımızda yetişmek ve eğitim almak üzere buradalar. Antik kentimize Adramytteion antik kentimize farkındalık oluşturmak üzere yapılmış bu projenin ise ilk konserini bugün antik kentimizin bulunduğu Ören’de Adramytteion kazı evinde gerçekleştirdik. Biz bu farkındalık projesinde hem antik kentimizi hem Ören’imizi, Burhaniye’mizi ve Körfezimizin kültürel değerlerini müzikle arkeoloji ve eğitimle ve tanıtımla başlayarak yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Leyla İnce ise, “Konser çok güzeldi. Böyle bir festivalin ilk günündeki konser çok muhteşem başladı. Eminim bir hafta boyunca da çok güzel bir şekilde geçecek. Bütün dinleyicileri ve izleyicileri ben davet etmek istiyorum. Çok güzel bir ortam ve herkes gelsin bu güzel konseri lütfen katılımıyla onurlandırsın, şereflendirsin diyorum” dedi.