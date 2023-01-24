Balıkesir'de araç sayısı 2022 yılında 542 bin oldu

Balıkesir’de 2022 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 542 bin 592 oldu. Türkiye’de 2022 yılında 1 milyon 269 bin 912 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de 2022 yılında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 542 bin 542 oldu. Türkiye’de 2022 yılında 1 milyon 269 bin 912 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi.

Türkiye’de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 artarak, 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17,1 azalarak, 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.