Balıkesir'de aranan 17 şahıs tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Uygulamalar esnasında 6 adet ateşli silah ve bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ve 5 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet kartuş ele geçirildi.