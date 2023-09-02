Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 9'u tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 9'u tutuklandı
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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