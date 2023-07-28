Balıkesir'de aranan 36 şahıstan, 19'u tutuklandı

Balıkesir asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de aranan 36 şahıstan, 19'u tutuklandı
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Balıkesir asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek 2 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.