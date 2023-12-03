Balıkesir'de aranan 5 şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri 312 personelle il genelinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı gözaltına alırken, trafik ekipleri de bin 646 aracı ve sürücüsünü denetledi.

Balıkesir'de aranan 5 şahıs yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’de jandarma ekipleri 312 personelle il genelinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı gözaltına alırken, trafik ekipleri de bin 646 aracı ve sürücüsünü denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 87 ekip ve toplam 312 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetler dahilinde; 4 bin 762 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs gözaltına alındı. Jandarma trafik ekipleri de bin 646 aracın ve sürücüsünün sorgusunu yaparken, uygulama sonucunda arama kaydı olan 1 araç ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.