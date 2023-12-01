Balıkesir'de aranan 53 şahıstan 28'i tutuklandı

Balıkesir’de aranan şahıslara yönelik il genelinde 68 ekip ve 198 polis personeliyle operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 53 şahıstan 28’i tutuklanırken, 25’i serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü; kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 68 ekip ve 198 personelin katılımıyla, il genelinde eş zamanlı olarak; aranan 65 şahsın adreslerine yakalanmasına yönelik alınan mahkeme kararlarıyla birlikte operasyon düzenlendi. 10-20 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 4 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 22 şahıs, ifadeye yönelik aranan 25 şahıs olmak üzere, toplam 53 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara çıkan 28 şahıs tutuklandı. Diğer 25 şahıs ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.