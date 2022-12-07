Balıkesir'de aranan 62 şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekiplerinin ’huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 34 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Marmara, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 34 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 37 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 28 kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.