Balıkesir'de arazi yangını

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi’nde ormana yakın kırsal alandaki tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılırken, kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, 18 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi ile karadan, 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale ediliyor.