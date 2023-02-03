Balıkesir'de artistik cimnastik şampiyonası sona erdi

Balıkesir 5. Ulusal Artistik Cimnastik Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ve 15 farklı ilden 45 spor kulübü ve 500’ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlendi. Açılış Seremonisinde, sporcular izleyenlere görsel şölen yaşattı. Cimnastik şöleni, yapılan yarışmalar sonucunda ödül töreni ile tamamlandı.

“Okullar Tatile Çocuklar Spora” sloganı ile Şehit Turgut Solak Spor Salonu’ndaki müsabakalar, Minikler A (Kız-Erkek), Minikler B (Kız-Erkek), Küçükler (Kız-Erkek), Yıldızlar (Kız-Erkek) ve Genç (Kız-Erkek) kategorilerinde gerçekleştirildi.

Dikkat, denge, koordinasyon, cesaret ve zarafetin bir arada olduğu Artistik Cimnastik Şampiyonasında bugün yapılan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Şampiyona hakkında görüşlerini dile getiren Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “5 yıl önce başladığımız, büyük önem verdiğimiz ve her geçen yıl büyüyerek devam eden turnuvada amacımız; çocuklarımızın spor yapması, yarışma heyecanı yaşamaları, farklı illerden gelen sporcu ve ailelerin ilimizi tanımaları, tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmeleri, sporcularımızın da şampiyona ile birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak. Aynı zamanda müsabakalara katılan çocuklarımızın hepsi bizim için birer yetenek adayı. Bu başarı yolunda onlara eşlik etmek istiyoruz. İleride onları önce Türkiye şampiyonalarında, daha sonra da uluslararası arenada göreceğimize canı gönülden inanıyorum. Turnuvaya katılan sporcularımızı, antrenörlerini, değerli aileleri ve kulüplerini tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçenlere ve destek olan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.’ dedi.