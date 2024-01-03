Balıkesir'de asayiş uygulamasında 10 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı. Ekipler uygulama esnasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de asayiş uygulamasında 10 şahıs gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı. Ekipler uygulama esnasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalar esnasında; çeşitli suçlara karışmış ve haklarında hapis cezası bulunan 6 şahıs ve hakkında arama kararı olan 4 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı. Uygulama esnasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 10 şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edeceği açıklandı.