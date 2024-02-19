Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir’in merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs ise tutuklandı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 3 ateşli silah, mermi ve 3 çeşit uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalarda bin 358 şahsa kimlik uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine sek edildi. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, 13 adet sentetik ecza, 13,63 gram esrar ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi.