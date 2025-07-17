Balıkesir'de aşure geleneği devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Muharrem ayı ile birlikte başlayan aşure hayırları devam ediyor. Her hafta bir mahallede aşure hayrı düzenlenirken, Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen hayır da yüzlerce insanı buluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesinde muhtar Yusuf Karakocalı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşların düzenlediği, geleneksel aşure hayrı yüzlerce insanı buluşturdu. Kadınların hazırladığı 6 kazan aşure mahalledeki gençler tarafından servis edildi. Aşure hayrına Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, bazı daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aşure geleneğinin yaşatıldığını kaydeden muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, " Bu gün Cumhuriyet Mahallesinde aşure hayrına katıldık. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettiriyoruz. Her hafta bir muhtarımız aşure hayrı yapıyor. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Allah, hayırlarını kabul etsin" dedi.

Ümmügül Karadeniz de, "Bu özel ayımızda muhtarımız böyle bir hayır yaptı. Bayanlar olarak bizde katıldık. Aşurelerimizi yaptık. Herkese dağıttık. Muhtarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakocalı ise, "Geleneksel aşure hayrımızı yaptık. İmece usulü yaptığımız hayırda kadınlarımız pişirdi, biz dağıttık. Buraya gelen vatandaşlarımıza, Belediye başkanımıza, müdürlerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.