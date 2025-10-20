Balıkesir'de bağımlılıkla mücadele için getiren proje hayata geçiyor

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın liderliğinde Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ‘Bağımlılıkla Mücadele Eden Profesyonellere Yönelik Eğitim Programı’nın açılışı 20 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti.

Proje; bağımlılıkla mücadelede, bağımlı bireyin ailesinin mücadeleye dahil edilmesini hedefliyor. Bu yeni yaklaşım ve yöntemlerle bağımlı bireyin ailesi ile iletişim kurulabilmesi ve var olan iletişimin güçlendirilmesi amacıyla İlimizde bağımlılıkla mücadelede görev alan profesyoneller bir araya geldi.

Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı bu projede kendi profesyonelleri dışında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Balıkesir İl Müftülüğü, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli bağımlılıkla mücadele eden profesyoneller 20-24 Ekim 2025 tarihleri arasında eğitim alacaklardır.

Program açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen, Cumhuriyet savcıları Adem Babacan ve Erhan Eroğlu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vedat Mamak, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Seyitoğlu, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Emine Böçkün, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar, Balıkesir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Şube Müdürü Selçuk Kamiloğlu katıldı.