Balıkesir'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Merkezi sınavlarda başarı göstererek Balıkesir’in eğitim alanındaki gelişiminde adından söz ettiren öğrenciler Vali İsmail Ustaoğlu’nun katıldığı törenle ödüllendirildi.

Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende; Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda derece elde eden 118 öğrenciden 63 ü ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda derece elde eden 35 öğrenciden 3 ü olmak üzere toplam 66 öğrenci ödüllendirildi. Programda; 2022-2023 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda 6 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1 incisi olduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ise 35 öğrencinin Türkiye’de ilk binde, 196 öğrencinin ilk 5 binde, 495 öğrencinin ilk 10 binde yer aldığı bilgisi verildi.

Merkezi sınavlarda büyük başarı gösteren öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu programda yaptığı konuşmada, “İlerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin temelinde eğitim yer almaktadır. Balıkesir eğitim alanında öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğini sağlamış ve akademik başarıda hep ön sıralarda yerini almış bir şehrimizdir. Öğretmenlerimiz yarınlarımızın teminatı gençlerimizi yetiştirdiklerinin farkında olarak, hem onların akademik başarılarını arttırırken hem de onları hayata hazırlamaktadır” diye konuştu.

Eğitimdeki temel amacın, çocukların kendi yeteneklerinin bilincine varmasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Ustaoğlu, “Marifet iltifata tabidir. Öğrencilerimizi yıl boyu teşvik ederek, izleyerek, takip ederek, ödüllendirerek motivasyonlarını artırmak istiyoruz. Eğitim sistemimizin her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyoruz. İl genelinde öğrencilerimizin başarılarını görmek bizlere gelecek adına umut veriyor” ifadelerine ver verdi.

Bugüne kadarki süreçte pes etmeden, sabırla, inançla, umutla başarıyı yakalayan öğrencilere de seslenen Vali Ustaoğlu, “Bundan sonra ise başarılarınızın devamı; öncelikle sebep sonuç ilişkisini iyi kurmanıza, mantık ve muhakeme yeteneğine sahip olmanıza bağlıdır. Analiz ve sentez yapabilmeniz, okuduğunu anlayan ve iyi bir merak güdüsü ile birlikte iyi motive olmanız başarılarınızın devamını sağlayacaktır. Tüm bu özelliklerin yanında planlı ve disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir. Sizlere bundan sonraki tavsiyem; bilginin gücüne, kültürün gücüne en önemlisi de kendinize inanın. Ruhunuzdaki güzelliği, mükemmelliği sonuna kadar geliştirin. Soğukkanlılığınızı ve özgüveninizi kaybetmeyin. Serbest zamanlarınızı verimli geçirebileceğiniz ilgi alanlarınıza yönelik faaliyetlere katılın. Hayata aktif katılım sağlayın. Sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra tarihi ve kültürel gezilere katılarak ufkunuzu genişletin” şeklinde tavsiyelerde bulundu.