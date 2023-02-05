Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı

Balıkesir merkezde beklenen kar yağışı başladı. Balıkesir'in yüksek ve kırsal ilçelerinde dün başlayan yoğun kar yağışı il merkezine öğleden sonra başladı.

Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir merkezde beklenen kar yağışı başladı. Balıkesir’in yüksek ve kırsal ilçelerinde dün başlayan yoğun kar yağışı il merkezine öğleden sonra başladı.

Balıkesir merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının akşam saatlerinde artarak devam edeceği bilgisini verdi.

Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı
Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı