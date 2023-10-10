Balıkesir'de biber yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de biber yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
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EditörEditör
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Biga karayolu Ulukır Mahallesi mevkiinde, M.E. (47) idaresindeki 16 BCD 724 plakalı biber yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. (47) ile eşi C.E. (46) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.