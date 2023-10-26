Balıkesir'de bin 113 araca trafik kontrolü

Balıkesir’de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde Servis araçları ve Motosikletlere yönelik yapılan uygulamada bin 113 aracı denetlerken, 247 araca toplam 619 bin 457 TL idari para cezası uyguladılar.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince il genelinde servis araçları, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere yönelik yapılan Trafik denetimlerinde; bin 113 servis aracı ve motosiklet, kontrol edilmiş, 247 araca toplam 619 bin 457 lira tutarında cezai işlem ceza uygulanırken, 34 servis aracı ve motosiklet trafikten men edildi.