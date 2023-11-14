Balıkesir'de bin 20 litre etil alkol ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, bin 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir'de bin 20 litre etil alkol ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, bin 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yarama yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Panelvan tipi araçta yapılan aramada, bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.