Balıkesir'de bin 20 litre etil alkol ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, bin 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, bin 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yarama yapıldı.
Panelvan tipi araçta yapılan aramada, bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.