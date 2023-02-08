Balıkesir'de binlerce kişi deprem bölgesi için seferber oldu

Balıkesir ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, depremlerden etkilenen insanlar için yardım seferberliği başlattı. Yardımlar artarak devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Balıkesir’in tüm ilçelerinden yardım ve destekler sürüyor. Deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız için Balıkesir’de Valilik, ilçelerde ise Kaymakamlıkların öncülüğünde büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ve birçok kurumla işbirliği içerisinde gönüllü gençler desteklerini sürdürüyor. Yardım kabul alanı olarak belirlenen spor salonları, gençlik merkezlerinde yardım malzemeleri toplanıyor. Gönüllü gençler ve gençlik liderleri tasnif ederek hazırladıkları paketleri afet bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyacı olan ürünlerin karşılanmasına yönelik hazırlanan yardımlar tırlara yüklenerek bölgeye sevk ediliyor.

Yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye, kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri görevli gönüllü gençler tarafından paketleniyor. Vatandaşlar tarafından getirilen kolilerin içine ve üzerine bırakılan notlar ise görenlere duygusal anlar yaşatıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Binlerce hemşehrimiz kampanyaya destek vererek il merkezimiz ve 20 ilçemizde bulunan spor salonları ve gençlik merkezlerine yardımlarını getirmeye devam ediyor. Ayni bağışlarda öncelikle kabul edilecekler bugün gelen bilgiye göre; çocuk bezi, battaniye, ıslak mendil, kağıt havlu, hijyen malzemeleri, çocuk kıyafeti ve çorap. Ricamız eşyaların kullanılmamış ve temiz olmasına özen gösterilmesi. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız” dedi.