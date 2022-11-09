Balıkesir'de bit pazarı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, antika mezadının ardından Bit Pazarı da hizmete girdi. Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki kahvehanede ilk kez düzenlenen Bit Pazarı yoğun ilgi görürken, yüzlerce ikinci el eşya alınıp satıldı.

Burhaniye’de düzenlenen antika mezadı ilgi görürken, yoğun talep üzerine kurulan Bit Pazarı da hizmete girdi. Bit Pazarında satışa sunulan ayakkabıdan kabana ve yatak çarşafına kadar onlarca çeşit ürün ilgi gördü. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneğinin de destek verdiği Bit Pazarı Salı akşamları kuruluyor. Bit Pazarının ilgi gördüğünü anlatan Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, ”Yoğun talep üzerine Bit Pazarı açıldı. Burada, kullanılmayan eski eşyalar, yani ikinci el eşyalar değerleniyor. Bazı insanların fazlalık eşyalarını değerlendirmeleri için böyle bir şey yaptık. Biz de Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği olarak buna destek veriyoruz. Bütün insanları, eski eşyalarını değerlendirmesi için bekliyoruz” dedi. Murat Aker de, “Salı günleri de tamamen Bit Pazarı adı altında buna başlamış olduk. Bundan sonra Salı günleri Bit Pazarımız olacak. Cuma günleri de antika pazarımız olacak. İnşallah, bu böyle devam edecek. Talebimiz çok güzel. İnsanlarımız çok memnun. Vatandaşlar, evinde böyle değerlendirmek istediği eşyaları buraya getiriyorlar. Bizde onların kazancına katkıda bulunuyoruz. Hem de bir şekilde onları değerlendirmiş oluyoruz” dedi. Figen Kıralp ise, “Herkesin yüzü gülüyor. Memnuniyet verici. Hem sosyalleşiyor insanlar. Burada tanış oluyorlar. Hem de ürünleri değerlenmiş oluyor. Herkesin bir süre kullanıp daha sonra sıkılmış olduğu ürünler var. Bir başkası için yeni bir başlangıç olduğu için ve hem ekonomik olduğu için de herkes memnun diye düşünüyorum” diye konuştu. Gürsel Acar da, “Bence bu ikinci el eşya olayını çevresel açıdan değerlendirmesini istiyorum. Bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Bir tişörtün üretilmesi sırasında dahi kullanılan su miktarı, kullanılan enerji miktarı çok yüksek. İkinci el aldığımız zaman en azından dünyamıza, bu su tüketiminin çok yüksek olduğu, kuraklığın gündemde olduğu günlerde çok büyük katkısının olduğuna inanıyorum. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.