Balıkesir'de Briçte 100. Yıl ödülleri törenle verildi

Burhaniye ilçesinde, 100.Yıl Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen briç turnuvası tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi. Briç kulübünde düzenlenen turnuvaya, çeşitli ilçelerden 80 sporcu katıldı.

Burhaniye’de Belediyenin desteği ile düzenlenen 100.Yıl Briç Turnuvası tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi. Briç Kulübünde düzenlenen turnuvaya Burhaniye’nin yanı sıra Balıkesir merkez ile Edremit ve Ayvalık’tan toplam 80 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcuların ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, ADD Burhaniye Şube Başkanı Burak Ali Sarı ve Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal tarafından verildi. Heyecan yaşadığını anlatan İlhami Ergel, “Ben bir çok briç turnuvalarına katıldım. Hepsinin ayrı bir heyecanı vardı. Ayrı bir güzelliği vardı. Ama, bu yıl ki 100.yıl turnuvasının Cumhuriyetimizin 100.yılına denk gelmesi nedeniyle çok güzel, çok çok özeldi. Bizim için anlamı çok büyük. Onun için katılan tüm briç severler dostlarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bülent Turan da, “ Cumhuriyetimizin 100.yılında Burhaniye briç merkezi olarak yine çok güzel bir turnuva organize ettik. Balıkesir merkez ile Ayvalık, Edremit, Akçay, Altınoluk ve Burhaniye’nin katılımı ile 80 sporcunun katılımı ile çok güzel bir organizasyon yaptık. Cumhuriyetimizi coşkuyla kutladık. Bütün arkadaşlarım 100. yıl kutlaması için katıldı. Katılan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ise, “Bu gün Burhaniye’de Cumhuriyetimizin 100.yılında turnuva düzenledik. Burhaniye’miz son zamanlarda briçte turnuvalarla anılmaktadır. Fakat bu günün ayrı bir önemi var. Cumhuriyetin 100.yılında yaptığımız bu turnuvada katalım çok güzel oldu. Şenlik ortamında turnuvamızı tamamladık. Balıkesir’in bütün ilçelerinden gelen arkadaşlarla yaptığımız turnada Ata’mızı ve bundan önceki neslimizi andık. Cumhuriyetin 100.yılını hep beraber kutladık. Bol hediyelerimizle ödüllerimizle bu turnuvayı gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.