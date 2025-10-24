Balıkesir'de can dostlar Büyükşehir eliyle güvende

Türkiye’ye örnek olacak bir sahiplendirme projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostları sahiplenen vatandaşlara; kulübe, mama ve bir yıl süreyle ücretsiz veteriner hizmeti vererek önemli bir destek sağlıyor.

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için göreve gelir gelmez "Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz" projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın hayata geçirdiği proje Türkiye’ye örnek oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan https://candostlar.balikesir.bel.tr/ Can Dostlar Sokak Hayvanı Sahiplendirme Sayfası sayesinde sokakta yaşayan sahipsiz canlar güvenli ve kalıcı yuvalara kavuşuyor.

Bin 158 Can dost yeni yuvalarına kavuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sahiplendirme projesi kapsamında 1158 can dost yeni yuvalarına kavuştu. Bakımevlerinde tedavi ile bakımları tamamlanan kedi ve köpeklerin tüm bilgileriyle fotoğrafları düzenli olarak sahiplendirme sayfasında paylaşılıyor. Vatandaşlar, sayfa üzerinden başvuru formunu doldurarak sahiplendirme talebinde bulunuyor. Bakımevlerinde tedavi, aşılama ve bakım işlemleri tamamlanan can dostlar, mikroçip uygulamalarının da yapılmasının ardından başvuru formu doldurulduktan sonra Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri başvuru sahibini telefonla arayıp bilgilendirme yapıyorlar. Teslim işlemi sırasında talepte bulunulan patili dost için hayvan pasaportu, kimlik çipi ve gerekli veteriner kayıt belgeleri ile birlikte teslim işlemi yapılıyor.

Sahipsiz nice can dosta yuva olanlara en büyük desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahiplenilen patili dostlar için kulübe, mama ve bir yıllık da ücretsiz veteriner hizmeti sağlıyor. Ayrıca sahiplendirme sonrası süreçte hayvanın sağlığı ve adaptasyon süreci de periyodik olarak izleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu platformu sayesinde sokaktaki can dostlar yeni yuvalarına kavuşurken, toplumda tüm canlılarla bir arada yaşama kültürü de gelişiyor.