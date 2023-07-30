Balıkesir'de çay bahçesindeki antika mezadı ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 3 yıldır devam eden eski eşya mezadı, antika severleri buluşturuyor. Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki çay bahçesinde düzenlenen mezatta yüzlerce eski eşya alınıp satılırken, dostluklar kuruluyor.

Burhaniye’de düzenlenen antika mezadı büyük ilgi gördü. Kış aylarında kapalı mekanda düzenlenen mezat, yazın gelmesiyle birlikte çay bahçesine taşındı. Hatice Erdem’in öncülüğünde düzenlenen mezatta, eski yemek tabaklarından duvar saatlerine, halılara kadar yüzlerce eşya alınıp satılıyor. Çay bahçesinde toplanan vatandaşlar antika alıp satarken, dostluklar da pekişiyor.

Antika mezatlarının ilgi gördüğünü anlatan Hatice Erdem, “Bugün mezadımızın 87’ncisini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza biraz daha yardımcı olabilmek adına antika severleri buluşturmak adına 3 yıldır başlattığımız bir şey bu. Halk bayağı bir ilgi gösteriyor. Buralardan da çok eski eşyalar çıktığı için insanlar hem satıyorlar, hem alıyorlar, hem eğleniyorlar. Bir sosyal etkinlik gibi düşündük buna başlarken. Ama iyi de yapmışız. Güzel şeyler oluyor. İnsanlar kaynaşıyor. Güzel satışlar oluyor. Güzel dostluklar kurduk” dedi.

Aytaç Korkmaz da, “Uzun zamandır antikadan uzaktık. Tekrar mezatlara geri döndük. Alıyoruz, satıyoruz. Çok ilginç ürünler çıkabiliyor. Burhaniye antika mezadına muhakkak gelmeniz lazım. Hiç ummadığımız şeylerle karşılaşabilirsiniz” diye konuştu.

Adnan Çetin ise, “Burada antika sever arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Bizim için hobimizi devam ettirmenin bir yolu oldu. Hem de keyifli zaman geçirmenin bir yolu oldu. Her hafta Cuma günleri buradayız. Arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Çok değişik ürenler, güzel ürünler buluyoruz. İşte geçmişimizi anlatan dokunmamızı sağlayan yeni ürünler buluyoruz. Bu işi kendimize hobi edindik. Meslek edindik. Herkesi de davet ediyoruz” dedi.