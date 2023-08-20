Balıkesir'de çevreciler plaj temizliği yaptı

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz günlerde deniz ve dere kirliliğine dikkat çeken çevreciler, dün de plaj temizliği yaptı. Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi Derneği öncülüğünde yapılan etkinliğine Burhaniye Çevre Platformu (Burçep) üyeleri de destek verdi.

Öğretmenler Mahallesi Plajında toplanan çevreci vatandaşlar, ellerinde pankartlarla kirliliğe dikkat çekerken, çöp topladı. Plajda bulunan vatandaşlar da alkışlarla çevrecilere destek oldu. Edremit Körfezinde kirlenen derelerin denize aktığını anlatan Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü Hatice Engin, kirliliğe dikkat çekmek için etkinlikler yaptıklarını söyledi. Farkındalık oluşturmak için plaj temizliği yaptıklarını anlatan Engin, “ Ne yazık ki bizim ülkemizde çevre suçu işleyenlerin yanına kar kalıyor. Hiçbir yasal denetim uygulanmıyor. Bizim kurumlardan sorumlulardan talebimiz artık denizimiz kirlenmesin. Derelerimiz kirlenmesin. Biz insana yakışır bir bölge de yaşamak istiyoruz. Bir coğrafya da yaşamak istiyoruz. Çünkü, Edremit Körfezi çok güzel” dedi. Öğretmenler Mahallesi muhtarı Nesrin Yıldırım da, “Bu gün Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi Derneği ve Burçep’in mahallemizde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği temizlik etkinliğine ben de katılım sağladım. Daha çok toplumumuzun duyarlı olması, sahilimizi temiz tutmamız, denizimizi temiz tutmamız amacıyla yapılmış bu etkinliğe destek bekliyoruz. Mahallemizden, duyarlı halktan, insanlardan destek bekliyoruz. İçme sularımız, denizlerimiz kirlenmesin. Ormanlarımıza sahip çıkalım” dedi.

İbrahim Doğan ve Derya Lim de, vatandaşları çevreye duyarlı olmaya çağırdı