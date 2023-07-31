Balıkesir'de çiftlikteki yangına müdahale devam ediyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Gönen ilçesi Sarıköy’de dün sabah saat 09.30 sıralarında bir büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yaklaşık 10 bin saman balyasının bulunduğu alandaki yangına Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra su tankerleri ile müdahale edilmesine rağmen yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 3 itfaiye ekibi, 2 su tankeri, 2 tır, 30 tonluk tanker, 2 ekskavatör ve 3 loader katılıyor.