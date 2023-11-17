Balıkesir'de cinsel hap hırsızı tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir eczaneden cinsel içerikli hap çalan hırsız yakalandı. Zanlının bir alışveriş merkezinden 3 kablosuz kulaklık çalınması olayına karıştığı da ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan şahıs cazevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Hacı Yusuf Mahallesi’nde bir eczaneden cinsel içerikli hap çalınması olaylarına yönelik ekipler alarma geçti. Şahsın bir işyerinden kablosuz kulaklık çaldığı da kaydedildi. Yapılan tespit çalışmaları sonrası B.G. (50) isimli şahıs gözaltına alındı.

Bandırma Asayiş Büro Amirliği görevlilerince benzer 5 ayrı suçtan da aranan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.