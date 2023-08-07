Balıkesir'de çocuklar eğlenceye doydu

Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi’nde 12 yıldan bu yana imece usulüyle düzenlenen çocuk şenliği son kez izleyicilerine kapılarını açtı. 3 gün devam eden çocuk şenliği sona ererken, masal anlatımı, tiyatro ve karagöz gösterileri sahnelendi, İsviçre’den gelen Cirgus-en Clel’in gösterileri büyük heyecanla izlendi. ’Uluslararası Elim Sende Çocuk Sanat İmece Şenliğini’ düzenleyen Tiyatro Sanatçısı Eftal Gülbudak, dayanışmayı yeterince büyütemediklerini açıklayıp, etkinliğin son kez çocuklarla ve halkla buluştuğunu söyledi.

Burhaniye’de, Tiyatrocu Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu 12 yıl önce Taylıeli Mahallesi’nde Türkiye’de ender rastlanan bir olayı başlatıp, imece usulüyle bir çocuk şenliğini hayata geçirdi. ‘Köyümüzde Şenlik Var’ temasıyla başlatılan etkinliğe, sanatçılar, mahalle halkı, esnaf ve bazı kurumlar destek verdi. Tiyatro grupları, sanatçılar, müzisyenler, hiçbir ücret talep etmeden etkinliğe katkı sundu. Mahalle halkı, evinde pişirdiği yiyecekleri sanatçılarla paylaştı, 12 yıldan bu yana sürdürülen bu etkinlik son defa kapılarını çocuklara ve sanatseverlere açtı. Çocuk şenliği, Çanakkale Bandosu’nun insanın içini kıpır kıpır eden müziği ile başladı. Tahtabacaklar, Çanakkale Bandosu’nun müziği eşliğinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle meydanındaki etkinliğin ardından şenlik korteji bando eşliğinde yürüyerek gösterilerin yapıldığı Tarla Zanaat Merkezi’ne geldi. Burada 3 gün boyunca masal anlatımı, karagöz gösterimi, tiyatro ve son olarak ta İsviçre’den gelen Cirgus-en Clel’in grubunun gösterileri heyecanla izlendi.

Şenliğin son kez yapıldığını anlatan Tiyatro Sanatçısı Eftal Gülbudak, “12 yıl boyunca çocukları sanatla buluşturmaya çalıştık. Bütün bu arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalıştılar ama ne yazık ki her yolun olduğu gibi bu yolun da bir sonu vardı. O sona geldik ne yazık ki. Umarım her zaman çocuklarla buluşmaya devam eder sanatçılar. Onlar gerçekten özverili bir şekilde bu 12 yıl boyunca bazen bizim hatırımıza, çoğu zaman da çocukların hatırına buraya geldiler. Emeklerini, sanatlarını ortaya koydular ve sizleri o eserlerle buluşturdular. Umarım bu 12 yıl güzel geçmiştir, coşkulu geçmiştir, şenlikli geçmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliği izleyenlerden Gülselin Başkent de, “6 yaşımdan beri katlıyorum buna. 12’ncisi düzenlendi bu sene. Bence çok değerli böyle etkinlikler. Özellikle bunun imece olması, gönüllülük esası olması çok önemli. Bunların devam etmesini istiyoruz. Katılanlara emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Melis Maslak ise, “Ben çok beğendim. İnşallah devamını getirirler. 2 senedir izliyorum. Geçen sene de geldim ama bunun 12 senedir yapıldığını hiç bilmiyordum. Yeni yeni şeyler öğrendik. Bu sene daha çok güzel. Güzel yaptılar gösteriyi. Ben çok sevdim” dedi. Mila Maslak da, “Bu gösterinin devam etmesini istiyorum, çok beğendim” diye konuştu.