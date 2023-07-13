Balıkesir'de çocuklar yaz spor okullarına koştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganı ile başlattığı Yaz Spor Okulu için açılış töreni yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran bin 200 çocuk katıldı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Genlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ile Kaymakam İlyas Memiş, birer konuşma yaptı. Kaymakam, öğrencilere başarı dileğinde bulunurken, Müdür Alparslan da, Yaz Spor Okulunun 3 Eylüle kadar devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından çocuklar jimnastik, kadınlarda pilates gösterisi yaptı. Yaz Spor Okullarına katılan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Güreş kursuna katılan Ahmet Ateş, ”Ben Hatay’dan geldim. Depremzedeyim. Balıkesir Burhaniye’de Yaz Okullarına katıldım. Güreş branşındayım. İnşallah, şampiyon olma yolunda ilerleyeceğim” dedi. İpek Nur Yıldırım da; ”Bende Yaz Okulundayım. Yaz Okulu tekvando branşındayım. Arkadaşlarımı seviyorum. Büyük bir tekvandocu olmak istiyorum” dedi. Berk Kirişçi ise, ”Yaz Okulunda çok mutluyum. Çok güzel bölümler var. Yeni arkadaşlar edindim. Burası çok güzel bir yer. Çok eğleniyorum. Basketbol ve yüzme bölümüne gidiyorum” dedi. Enbiya Naz Çelim de, ”Ben güreş bölümüne gidiyorum. Güreşe gittiğim için çok mutluyum. Seneye Allah, nasip ederse şampiyonlara gideceğim. Satranca yüzmeye de gidiyorum” dedi. Sporculara başarı dileyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da; “Gençlik Spor Bakanlığımızın bu yıl başlatmış olduğu “Yaza Hareketli Gidiyorum” kampanyası doğrultusunda Burhaniye İlçemizde de Yaz Spor Okullarını bu gün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. 3 Temmuzda başlayan Yaz Spor Okulları kayıtlarında şimdiye kadar 1200 ‘ün üzerinde öğrenci kaydını yaptırmış bulunmaktadır. Bu gün açılış törenini yaptığımız kurslarımız, basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, jimnastik tekvando, karate gibi branşlarda yaklaşık 10 branşta Burhaniye’de çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmekteyiz. İki dönem halinde sürecek olan Yaz Spor Kurslarımız 3 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. Kayıtlarımız Ağustos başına kadar devam edecek” diye konuştu.