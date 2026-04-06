Balıkesir'de çocukların at binme sevinci

Burhaniye ilçesinde, velileriyle birlikte Ören Meço Tatil Sitesi yanında bulunan Mila Garden işletmesine gelen çocuklar, at binerken mutluluk yaşadı. Midilli Pony atlarına binen çocuklar at binmeyi herkese tavsiye ettiklerini söyledi,

Burhaniyede işletme çocukların uğrak yeri oldu. İşletmeyi dolduran çocuklar sırayla at binerken büyük mutluluk yaşadı. Oyun alanlarından da ücretsiz yararlanan çocuklar, işleme sahibi ve velilerine teşekkür etti. Çocuklarını getiren 2 çocuk annesi Özlem Koca, "Buraya çocuklarımızı eğlendirmeye getirdik. Kendimizde eğleniyoruz, atlarla beraber. Çocuklarımızda çok seviyor atları. Kendimde seviyorum. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer" diye konuştu. 2 Sınıf öğrencisi Masal Işık da, "Bu atlar çok tatlı ve çok zevkli. Ben buraya gelip binmenizi tavsiye ediyorum" dedi. Doğa Demirel ise, "Ben daha öncede ata binmiştim. Şimdide at sırası bekliyorum. Birazcık ta heyecanlıyım. Arkadaşım keşfetti. Artık her zaman geleceğim. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. İşletme sahibi Emin Bilir de, "İşletme olarak 10 yıllardan beri hizmet veriyoruz. Burada doğum günleri, kutlama, masa mangal gibi, at binme gibi hizmetler veriyoruz. Kum havuzu, top havuzu, voleybol, çocuk oyunları sahalarımız var. Bu sene de ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine hayatın zorlukları noktasında ücretsiz yaptık. Tüm çocuklarımıza oyunlarını ücretsiz hale getirdik. Halkımız burada pek çok ihtiyacını görmekte. Bizde işleme olarak onlara her konuda yardımcı olmaktayız. Aileden gelen esnaflığımız nedeniyle güzel bir atmosfer oluşturduk. Ailece, bütün arkadaşlarımızın dostlarımızın buluştuğu bir alan oluşturduk. Mila Garden’e bütün halkımızı insanlarımızı bekliyoruz. Burada ağırlamak istiyoruz Sezonu açtık. Her yönüyle hazırız" diye konuştu.