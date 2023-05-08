Balıkesir'de Çölyaklılar geleneksel kahvaltıda bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya gelen Çölyak hastaları, geleneksel kahvaltıda buluştu. Sekiz Eylül Parkında düzenlenen kahvaltıda, glütensiz ürünler yenilip çaylar içilirken, çocuklarda palyaço eşliğinde eğlendi.

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya’nın öncülüğünde bir araya gelen Çölyaklılar, evlerinde hazırladıkları glütensiz ürünleri birbirleriyle paylaşırken, çay içip sohbet ettiler. Bu arada çocuklarda unutulmadı. Sekiz Eylül Parkına gelen palyaçolar çocuklarla oyunlar oynarken, yüzlerini boyadı. Çölyaklı vatandaşlar, etkinliği düzenleyen dernek başkanı Betül Özdemir Kaya’ya teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Etkinliklerin devam edeceğini anlatan Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, “ Edremit Körfezi Çölyak Derneğini 2018 yılında kurduk. Edremit Körfezindeki Çölyaklı bireylere yardımcı olmaktı amacımız. Bu günü kahvaltı etkinliği olarak düzenledik. Ürünlerimiz kısıtlı. Ürünlere ulaşma imkanımız zor olduğu için bunun çalışmasını yaptık dernek olarak. Belli noktalarda satış noktalarımız var. Çölyaklı bireylerin yaşamlarını rahatlatmaktı amacımız. 7.etkinliğimizi düzenledik bu gün. Bundan sonraki ilerleyen günlerde de etkinliklerimiz olacak. Çölyaklı arkadaşlarımız la birlikte güzel günler bizi bekliyor diyebilirim” diye konuştu. Dilek Duran da, “ Annem çölyak hastası. Annemle birlikte Betül’e bu konuda yardımcı olmaya başladım. İlk çıktığımız bu yolda ürünlerimizde çok sıkıntı vardı. Az kişi ile çıktık. Şu anda sayımız çoğaldı. Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Hep beraber toplanıp değişik ürünler yapıp paylaşıyoruz” dedi. Taşkın Bayrak ise, “Bu etkinlikler sayesinde sesimizi duyuruyoruz. Daha öncelerde bulamadığımız ürünleri şimdi marketlerde bulmaya başladık. Bu etkinliklerde değişik ürünleri arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Amacımız buydu zaten. Çok da güzel oluyor. Devletimiz çölyak ürünleri ile ilgili katkı sağlamaya başladı. Ama, bu katkıların biraz daha fazla sağlanmasını rica ediyoruz. Ürünler, biraz pahalı olduğu için biraz daha katkı sağlanırsa iyi olacak” dedi.