Balıkesir'de çölyaklılara üniversite desteği

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyaklılar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü mutfağında akademisyen ve öğrencilerin yardımı ile gıda maddeleri üretti.

Üretilen pasta, poğaça ve börekler konuklara ikram edilirken, dernek başkanı Betül Özdemir Kaya, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, akademisyenler ve öğrencilere teşekkür etti. Çölyaklılara yardımcı olmak istediklerini anlatan Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, hem bölgede hem de Türkiye’de farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya ise, “Arkadaşlarımız glütensiz gıda üretimini konusunda bilmediklerini burada öğrendi. Bu konuda hocalarımız ve öğrencilerimiz bizlere yardımcı oldu. Arkadaşlarımızla, yufkanın açılışından, poğaça ve börek yapımına kadar pek çok şeyi burada yaptık. Güzel bir uygulama oldu. Bu projelerin devamını diliyoruz” dedi.