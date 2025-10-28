Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Ali Hikmet Paşa Tesislerinde Ödüllü Tenis Turnuvası, TECH10 Çamlık’ta Ödüllü E-spor Turnuvaları, bir AVM’de Ödüllü 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvalarının yanı sıra 26 Ekim Pazar günü 7’den 70’e Cumhuriyet Halk Koşusu düzenledi. Düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği turnuvalarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü takdim edildi. Ödül töreninin bit AVM’de gerçekleştiği etkinliklerde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdürü Ahmet Ayaz, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdun Işık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Koordinatörü Menderes Gümüşdal sporculara ödüllerini takdim etti.

Birbirinden değerli hediye ve ödüller takdim edildi

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerde Tenis Turnuvası 18+ Kadınlar Kategorisinde 1. Pervin Bozkurt, 2. Sude Naz Keskin, 3. Nermin Özdaş olurken 18+ Erkekler Kategorisinde 1. Halit Ertaş, 2. Tayfun Aydın, 3. Cüneyt Çömezoğlu oldu. 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvasında ise izleyicilere hediyeler dağıtılırken turnuvada derece alan takımlar; U14 (2012-2013 Doğumlular) 1.Deşhler, 2.Kayançar, 3.Muzlar, U16 (2010-2011 Doğumlular) 1.Trakya Birlik, 2.Ponpon 4’lü, 3.Fire Dunkers, 17-30 Yaş Büyükler 1.Açı Koleji, 2.La Familia, 3.Biraz Hırs, Masterlar (+31 Yaş) 1.Motta Team, 2.+4, 3.Jön Türkler oldu. Çamlık TECH10’da gerçekleştirilen E-spor Turnuvalarında FC25 turnuvasında; 1. Alihan Vidinlioğlu, 2. Hakkı Bükenman, 3. Doğuşcan Köse olurken Valorant turnuvasında 1. NKVT, 2. CHAPLİN ESPOR, 3. PCIFIC AKADEMİ olarak kupa, madalya ve para ödülünün sahibi oldu. 7’den 70’e Cumhuriyet Halk Koşusunda ise katılan bütün yarışmacılar kazanan ilan edilerek herkese madalya ve tişört hediye edildi.