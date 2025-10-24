Balıkesir'de Cumhuriyet Kupası coşkusu başladı

Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün öncülüğünde Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları başladı. Cumhuriyetin 102. yılında 102 sporcu ile 4 gün önce başlayan voleybol maçları sona ererken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Burhaniye’de Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları Atatürk Spor Salonu’nu şenlendirdi. 4 gün önce başlayan voleybol karşılaşmaları final maçı ile sona ererken, Ayşe Akpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ekibi birinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi ekibi ikinci, Celal Toraman Anadolu Lisesi ekibi de üçüncü oldu. Final maçında büyük heyecan yaşanırken, öğrenciler takımlarına büyük destek verdi. Diğer branşlarda karşılaşmalar devam ederken, voleybolda dereceye giren ekiplerin kupa, madalya ve hediyeleri de İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan tarafından verildi.

Voleybolda 102 sporcunun yarıştığını kaydeden Alparslan, "Bu yıl da Cumhuriyetin 102. yılında Cumhuriyet Kupası gençler arası spor turnuvası düzenledik. 102. yılda 102 voleybolcu ile düzenlemiş olduğumuz turnuvada gençlerimiz 4 gün boyunca müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Turnuvalar sonunda bugün düzenlenen final maçları ile ödül töreni tamamlanmış oldu. Bir hafta boyunca sürecek etkinliklerde de basketboldan voleybola, masa tenisinden cimnastiğe, çeşitli spor branşlarında Burhaniyeli gençlerimizle birlikte olacağız. Gençler yoğun ilgi gösterdi. Salonumuz 1 hafta boyunca gençlerimizle doldu taştı. Gençlerin bu ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gençlerimizi sürekli bir şekilde salonumuz da görmekten mutlu oluyoruz" diye konuştu.