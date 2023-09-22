Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Balıkesir’de terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şafak operasyonunda 5 DAEŞ şüphelisi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler arasında Irak’ta DAEŞ’in polis güçlerinden sorumlu bir kişi ile örgüt içerisinde silahlı gruplar içerisinde faaliyet yürüten ve bomba eğitimi alan kişiler olduğu de öğrenildi.

Emniyete götürülen şahısların sorgusu devam ediyor.