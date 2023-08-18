Balıkesir'de DEAŞ'lı terörist yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı. Susurluk’ta DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi. DEAŞ’lı teröristin yakalandığı evde örgüte ait doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.