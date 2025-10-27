Balıkesir'de depremde bir bina yıkıldı

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha önceki dehdemde hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı. İlçede AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarına başladı.

