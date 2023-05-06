Balıkesir'de depremzede çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi

Balıkesir’de kalan depremzede ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Balıkesir’e gelen ailelerin çocukları için Hasan Basri Çantay Yurdu’nda sünnet şöleni düzenlendi. Okunan mevlid ve mehteran gösterisinin ardından çocuklara hediyeler dağıtılarak, ailelere ikramda bulunuldu. Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay Kadın Kolları, Hasan Baba Vakfı, OBİDEV, Elif Hanımlar Derneği, Fahri Kiraz MTAL, Özel Altın Çocuk Okulları ve hayırseverlerin destekleriyle depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Yurdumuza yerleştirilen depremzede ailelerin moral ve motivasyonunu sağlamak, yaşadıkları kötü günleri bir nebze de olsun unutturmak, birlik, beraberlik, dayanışma ve ahde vefa duygularının pekişmesini sağlamak, Balıkesir’den güzel anılarla dönmelerini temin etmek amacıyla gönüllü katılımlı etkinliklerimiz devam ediyor. Bizim kültürümüzde sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmak vardır. Bu güzel merasimde çocuklarımız ve büyüklerimiz arasında güzel köprüler kuruluyor. Bu dayanışmaya destek veren herkese teşekkür ediyor, çocuklarımıza aileleriyle birlikte daha mutlu, daha güvenli bir gelecek diliyorum” dedi.

İl Müdürü Özalp, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Depremzede aileler, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.