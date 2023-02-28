Balıkesir'de depremzede gençlere satranç eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle afetzede çocuklara satranç eğitimi verilecek. Eğitimler tüm Türkiye’de GSB Yurtlarında hayata geçirilecek. GSB Yurtlarında hayata geçirilecek satranç eğitimlerine gönüllü eğitmenler katılacak.

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından afet bölgelerinden gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında misafir edilen afetzede çocuklara yönelik Türkiye genelinde, gönüllülük esasına dayalı satranç eğitim projesini hayata geçiriliyor. Bu projede satranç öğretebilecek gönüllüler afet bölgesinden gelen çocuklarımıza satranç eğitimleri verecek.

Siz de gelecek için bir hamle yapın ve gönüllü olun

İlk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü yurdunda başlatılan proje, şimdi adım adım Türkiye genelindeki tüm GSB yurtlarında yaygınlaştırılıyor. Balıkesir Hasan Basri Çantay Yurdu ve Bandırma Yarbay Vecihibey Yurtlarında “Satranç Sınıfları” kurulacak.

Haydi birlikte geleceğe bir hamle yapalım!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve İl Temsilciliklerinin koordinasyonunda yürütülecek projede ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmek üzere gönüllülerle iletişime geçilecek. Eğitim projesine gönüllü eğitmen olarak katılmak isteyenler Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak [email protected] adresine gönderebilir ya da İl Temsilciliklerine elden teslim edebilir.