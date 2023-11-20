Balıkesir'de develer için havut hayrı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, güreş sezonu yaklaşırken birer birer havutlanan develer için hayır düzenlendi. Güreş arenasında düzenlen hayırda 40 deve görücüye çıkarken, antrenman güreşleri yapıldı

Güreş arenasında düzenlenen hayırda 40 deve görücüye çıkarken, antrenman güreşleri yapıldı Burhaniye’de Pelitköy Mahallesinde 10 Aralık’ta yapılması planlanan güreşlerin hazırlıkları devam ederken, Burhaniye Güreş Arenasında geleneksel havut hayrı yapıldı. Hayra katılanlara pilav, ayran ve lokma ikramı yapılırken, develer arasında antrenman güreşleri düzenlendi. Güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Güreşleri, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Murat Aydınlıgil, Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ile Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil ve yaklaşık 300 güreş sever izledi.

Hayra katılanlara teşekkür eden Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol, “İnşallah, bu sene 4 ay süresince gerçekleşecek olan deve güreşleri kazasız belasız olur. Bizim ilk güreşimiz 10 Aralık 2023 de Pelitköy de olacak. Diğer güreşimiz ise, 28 Ocak 2024 de Burhaniye’de bu arenada olacaktır. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Belediye Meclisi Üyesi Tarık Erdil de, “Bu gün geleneksel havut hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz geçen sene, Türkiye’nin en iyi güreşini yapan Burhaniye’deki güreşteki develer seçilmişti. Bu senede aynı geleneği devam ettiriyoruz. Burhaniye, Selçuk’da, Turizm Bakanlığının desteklediği deve güreşlerinden sonra kendi bünyesinde bölgenin çok ciddi güreşlerini yapmaktadır. Tüm güreş severlerimizi Burhaniye’ye bekliyoruz. İnşallah, güzel bir etkinlik olur” dedi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Murat Aydınlıgil ise, “Ben, hayrımıza katılan tüm arkadaşlarımıza, hemşerilerimize, deveci kardeşlerime ve deve güreşi sevdalılarına hoş geldiniz diyorum. Hayrımızın Allah tarafından kabulünü diliyorum. İnşallah, kazasız belasız güzel bir sezon geçiririz. Bütün içtenliğimle, hem deve seven, hem de deveci olarak bu dileğimi yineliyorum. İnşallah, hayırlı bir sezonumuz olur” dedi.