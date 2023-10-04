Balıkesir'de Din Görevlileri ve Camiler Haftasına coşkulu kutlama

Burhaniye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları başladı. Kutlamalar çerçevesinde, Kocacamide, Kur’anı Kerim ve Mevlid okunurken, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç Peygamberimizin hayatından örnekler anlattı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilk etkinliği Kocacami yapıldı. Camiyi dolduran yüzlerce vatandaş yatsı namazı öncesi, İstanbul’dan gelen hafızlardan Kur’anı Kerim ve Mevlit dinlerken, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç de vaaz etti ve dua yaptı. Programa katılan vatandaşlara namaz sonrası cami avlusunda aşure ikramı yapıldı. Programa katılan vatandaşlar, din görevlilerine teşekkür etti. Emeği geçenlere teşekkür eden emekli öğretmen Celal Beyazıt, “Kocacamide bir araya geldik. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Aşuremizi de yedik. Camiler ve Din Grevlileri Haftası ve özellikle sevgili Peygamberimizin Mevlidi Şerifini, yani doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Sebep olanlardan Rabbim razı olsun. İşte bir vesile oluyor. Balıkesir Müftüsü Urfa’lıdır. Ve kendisine iyi bir alimdir. Bizi bu gün mest etti. Sevgili Peygamberimizi önce tanıyacağız, sonra anlayacağız. Sonra da onun gibi yaşamaya çalışacağız” dedi. Esnaflardan Şinasi Çelik de, “Din Görevlileri Haftasında aşuremizi yedik. Allah razı olsun hocalardan. Çok güzel bir program yapmışlar. Allah, bin kere razı olsun hepsinden” diye konuştu. Emekli bankacı Mustafa Karabıyık ise, “ Namazlarımızı kıldık. Misafir hocalarımızdan Kur’anı Kerim tilavetini dinledik. Bizi aydınlatan kıymetli vaazlarını dinledik. Çok güzel, mahalledeki tüm komşularımız hep beraber camide toplandık. Güzel bir gelenek. Şimdiye kadar bu kadar büyük olmadı. Bu sene bayağı güzel bir ortam, güzel organizasyon yapılmış. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Böyle günleri sık sık yapmamız toplumca kaynaşmamıza vesile olacaktır” dedi.