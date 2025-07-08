Balıkesir'de dört ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Balıkesir’in Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi İskele Mahallesi İzmir-Çanakkale Kara yolu üzeri Pelitköy rampasında 45 ARZ 670 plakalı otomobilin sürücüsü B.Ö., direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı. Tek taraflı kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan B.Ö., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Gömeç ilçesi E87 kara yolu sanayi çıkışında meydana gelen kazada ise henüz plakası öğrenilemeyen bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta sıkışan sürücü B.B., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Edremit ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazadan ilki, E-87 kara yolu Avcılar Kavşağı Çanakkale istikametinde meydana geldi. Çift taraflı kazada, kazaya karışan aracın sürücüsü H.F., araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan H.F., sağlık ekiplerine teslim edildi.

İkinci kaza ise Edremit ilçesi Altınoluk Sahindere Mahallesi E-87 Kara yolu ile Akçam Caddesi Edremit istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Kazada, otomobil sürücüsü E.E. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan E.E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili ilgili birimlerin incelemeleri devam ediyor.