Balıkesir'de duraklar enerjik oldu

Burhaniye ilçesinde, takım çalışması dersinde bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisinin hazırladığı Enerjik Durak projesi hayata geçti. Enver Güreli Caddesi’nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi önündeki iki durakta bekleyenler, cep telefonlarını proje sayesinde şarj edebiliyorlar.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Bubfa) Finans ve Bankacılık 3. sınıf öğrencisi 7 kişilik ekibin hazırladığı Enerjik Durak projesi hayata geçirildi. Projeye yardımsever bir firma da destek oldu. Durak üzerine monte edilen güneş paneli ile üretilen elektrik cep telefonlarının şarj edilmesinde kullanılmaya başlandı. Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, 20’ye yakın proje üretildiğini kaydederken, projede görev alan öğrencileri kutladı. Öğrencilere teşekkür eden Dekan İlban, “Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak takım çalışması dersi çerçevesinde bu yıl da 20’ye yakın projeyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu projemiz de Enerjik Durak projesi. Gençler, özellikle Bubyo’nun ve Bubfa’nın kendine dönmesi gerektiği konusunda bize geri bildirimde bulundular geçen yıl. Biz de bu yıl Bubfa kendine dönüyor projelerini hayata geçirmeye başladık. Burada Enerjik Durak projesinde okulumuzun önündeki duraklarda öğrencilerimiz telefonlarını şarj edebilecek. En çok ihtiyaç duydukları ve günümüzde de yoğun bir şekilde kullandıkları bilişim teknolojilerine, sosyal medyaya daha kolay ulaşabildikleri bir proje gerçekleştirdiler. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Bu projelerimiz devam edecek” dedi.

Öğrencilerden Furkan Sağlam da, “Projemizi gerçekleştirme sebebimiz ülkemizin enerji ihtiyaçlarında dışa bağımlı olmasından kaynaklı. Sürdürülebilir enerji kaynaklarını, kendi hayatımızda da bir yerlere koymamız gerektiği düşünüyoruz. Bu nedenden dolayı Oğuzhan hocamızın yani dekanımızın da yardımı ile birlikte böyle bir projeye başvuruda bulunduk. Şu anda örnek iki durakla birlikte başladık. Belediyemizin de haberi var. İlçemizin önde gelen firmalarından biri olan Sarıbaş da bize bu konuda yardımda bulundu. Daha farklı duraklarda tabi ki bunu yapmak istiyoruz. Ama, belli bir bütçe gerekir bunun için” dedi.

Hatice Işık ise, “Bu projeye başlarken ki hedefimiz günümüzde telefonların çok aktif kullanılması ve enerji ihtiyacı. Bu projeyle, güneş paneli ve aküyü kullanarak böyle bir proje ürettik biz. Sayın sponsorumuz Sarıbaş sayesinde bu projeyi gerçekleştirme imkanı bulduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.