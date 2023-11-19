Balıkesir'de düzensiz göçle mücadele için huzur operasyonu yapıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında yapılan huzur operasyonunda 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 84 ekip ve 294 personelin katılımı ile ’düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması’ yapıldı.

Jandarma tarafından yapılan uygulamada, 5 bin 249 şahsın sorgusu yapıldı, 267 umuma açık yer, 80 metruk bina, 3 terminal kontrol edildi. Uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 17 aranan şahıs yakalandı ve 17 gram kubar esrar ele geçirildi.