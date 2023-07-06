Balıkesir'de eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir’de eğitim alanında yapılan çalışmalar Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kadir Kandemir ile diğer ilgililer katıldı.

Öncülüğünde ve yakın takibinde yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi’nin her adımını bizzat takip eden Vali Şıldak toplantıda eğitim yatırımları, okul onarımları,

BİGEP uygulamaları ve mesleki eğitimle ilgili çalışmaların son durumu ile bilgi aldı. Vali Şıldak, yakın zaman önce yapılan LGS sınav sonuçlarının değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda Balıkesir’in ülke ortalamasının geçtiğimiz yıla göre daha üst sıralarında yer alacağını söyledi. Vali Şıldak, Balıkesir’de eğitimde kat edilen yolun başarıyı beraberinde getirdiğini, bunun sonuçlara yansımasının görüldüğünü, yatırımlarla eğitimin fiziki olarak da güçlendiğini ifade etti.