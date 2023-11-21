Balıkesir'de Ekim ayında araç sayısı 579 bin oldu

Balıkesir'de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 579 bin 570 oldu. Türkiye'de Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Balıkesir'de Ekim ayında araç sayısı 579 bin oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 579 bin 570 oldu. Türkiye’de Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK’ ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 579 bin 570 oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40’9’i otomobil, yüzde 44,4’ü motosiklet, yüzde 8,4’ü kamyonet, yüzde 3,8’i traktör, yüzde 1,8’i kamyon, yüzde 0,3’ ü otobüs, yüzde 0,7’si minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.