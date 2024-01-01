Balıkesir'de ekmek 8 lira oldu

Balıkesir'de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir'de ekmek 8 lira oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.