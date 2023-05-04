Balıkesir'de elektrik direğine çarparak takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çıkarak elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada araç içinde bulunan üç kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran istikametinden Edremit istikametine gelen 43 HF 076 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ilçe giriş kavşağında refüje çıkarak elektrik direğine çarptı ve takla attı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.