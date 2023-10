Balıkesir'de emekli vatandaş kendini yeşile adadı, örnek üretici oldu

TAKİP ET

Balıkesir’de 20 yıl önce Seka Kağıt Fabrikası’ndan emekli olan Hasan Talay, örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Yıllarca yağlı boya ustası olarak çalışan Talay, kaybettiği sağlığını da bitkilerle geri kazandı.

Balıkesir’de 1. Gündoğan Mahallesi’nde oturan 65 yaşındaki Hasan Talay, Halalca Mahallesi’nde çevre yolu kenarında kurduğu tesiste, limon serviden fıstıkçamı ve güllere kadar değişik park ve bahçe bitkileri üretirken, onlarca çeşidiyle örnek üretici haline geldi. Talay, ürettiklerini çevreye satarken, işletmenin çevresinde yetiştirdiği üzümden elmaya kadar çok sayıda meyveyi de dostları ile paylaşıyor. Balıkesir’in Seka Kağıt Fabrikası’nda yağlı boya ustası olarak çalışırken 2003 yılında emekli olan Hasan Talay, satın aldığı arazide fidan üretimine başladı. 20 yıldan beri üretimini genişleten 2 çocuk ve 4 torun sahibi Hasan Talay, Balıkesir’de örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Balıkesir’deki pek çok park ve bahçeye fidan veren Talay, işletmesinin çevresinde üzümden elmaya kadar onlarca meyve fidanı da yetiştirdi. Ürettiği dış mekan süs bitkilerini Balıkesir ve çevresine satan Talay, ürettiği meyveleri de dostları ile paylaşıyor.

1982 yılında Seka’ya girdiğini belirten Hasan Talay, "Yağlıboya ustası olarak yıllarca kimyasallarla uğraştım. Boya ile uğraştım. Makinelerin boyasından sorumluydum. 2003 yılında da emekli oldum. Emekli olduktan sonra da kimyasallardan bıktığım için zararlı ortamlara bir daha girmemek için ne yapabilirim diye kafamı biraz yordum. Ondan sonra yeşille bitkiyle uğraşmaya karar verdim. Yıllardır da, Balıkesir’in ihtiyacı olan park ve bahçe bitkilerini üretiyorum. Kendim de bu konuda bayağı bilgi sahibi oldum. Üretiyorum satıyorum. Hem yeşile katkımız olsun hem de kendimize bir uğraş olsun diye başladım. Üretmek güzel bir şey. Bu bitkileri ürettikten sonra çarşıya çıktığımda, kendi ürettiğimiz bitkileri gördüğüm için mutlu oluyorum. Üretmenin bir zevki var. Doğayı, yeşili seven herkese tavsiye ediyorum. Yani bitkiyi seven insanı da sever. Doğayı seven canlıları da sever. Seviyorum bu işi. Sağlığım elverdiği sürece bu işe devam edeceğim" dedi.

Mezarlık bakımı yapan Ayten Çelik de, "5 senedir ben Çınarlı dere mezarlığında mezar bakımı ile ilgileniyorum. Sevdiklerini bizi emanet ettikleri için de arkadaşlara ve çevredekilere teşekkür ediyorum. Ektiklerimize de buradan satın alıyorum. Allah razı olsun Hasan abimden. Bize yakın olması da çok iyi. Her şeyi buradan temin etmek bizi mutlu ediyor" dedi.